2022/02/11 | 15:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي :" ان العراق ضد سياسة المحاور، وليس طرفا فيها،ويسعى إلى إيجاد الحلول بين الأطراف المتخاصمة ".وقال خلال لقائه سفير الاتحاد الاوربي ڤيليه ڤاريولا :" نحن ضد سياسة المحاور، ولسنا طرفا فيها، بل نعتقد أن للعراق دوراً ايجابياً ، ونسعى إلى إيجاد الحلول بين الأطراف المتخاصمة و نحتاج إلى الحكمة والعقل لحل كل الإشكالات، ونرفض الدخول بأي نزاع، بل نعمل على تقريب وجهات النظر وننأى بأنفسنا عن أي نزاع "، مبينا :" ان الحروب والمشاكل لاتبني أوطانا، والتعايش والتسامح هما من يبنيان الأوطان".وطالب الأعرجي الاتحاد الأوربي بحثّ أعضائه على سحب رعاياهم من مخيم الهول .واوضح :" ان وجود هذا العدد الكبير من الإرهابيين في سجون (قسد ) مع ضعف الإمكانيات يشكل خطرا مستمرا ودائما إن لم يقم المجمتع الدولي بواجباته "، مشيرا الى :" ان عشرين إرهابيا خطيرا تمكنوا من الهرب من سجن الحسكة".واضاف :" نأمل أن يكون للاتحاد الأوربي دور في مباحثات فيينا ، ونعتقد أن نجاح مباحثات فيينا ستكون له آثار إيجابية على العراق والمنطقة ".من جانبه قال سفير الاتحاد الأوربي:" أرسل إليكم رسالة ودية من الاتحاد الأوربي، وأثمن الدور الذي لعبه العراق، ونقدم تقديرنا لكم لدوركم المحوري".واضاف :" نحن نؤمن بأن تشكيل الحكومة العراقية عملية خاصة بالعراقيين وحدهم، أما القوى الخارجية فعليها تحمل المسؤولية في دعم العراق وعدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي .و نأمل أن تتفق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة".واعلن تقديم 5 ملايين يورو للمساعدات الإنسانية للعوائل المتضررة في العراق./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي لسفير الاتحاد الاوروبي : نحن ضد سياسة المحاور ولسنا طرفا فيها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي لسفير الاتحاد الاوروبي : نحن ضد سياسة المحاور ولسنا طرفا فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).