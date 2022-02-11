المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....4 - محمد الحنفي

2022/02/11 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الوضوح في التصور:....1إن الوضوح، عندما يتحقق على مستوى الرؤيا، التي تحكم النظرية، والممارسة، وتحكم القول، والعمل، وتحكم مسار اليسار، بصفة عامة، سواء كان إصلاحيا، أو اشتراكيا، أو شيوعيا.فإن هذا الوضوح، ينسحب، كذلك، على التصور، الذي يحكم اليسار، يقتضي منه، أن يكون واضحا: أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، وفي العلاقة مع الطبقات الاجتماعية، التي تتفاعل مع مستوى الإصلاح، ومع مستوى التغيير ......





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