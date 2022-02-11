2022/02/11 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اتفقت اللجنة المشتركة بين عصائب أهل الحق والتيار الصدري لحل الأزمة في ميسان، اليوم الجمعة، على استنكار الجرائم التي وقعت في المحافظة، فيما شددت على دعم التحقيق بالخروق الأمنية التي حصلت وكشف المتورطين بالعمليات الارهابية.وذكر بيان للجنة، عقب انتهاء الاجتماع المشترك نقاطاً عدة تعبر عن اتفاق رؤى الطرفين حول دعم الأجهزة الامنية وضبط […]

ظهرت المقالة مخرجات اجتماع لجنتي التيار والعصائب: ندعم ونساند القضاء والأجهزة الأمنية بفرض القانون أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخرجات اجتماع لجنتي التيار والعصائب: ندعم ونساند القضاء والأجهزة الأمنية بفرض القانون) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخرجات اجتماع لجنتي التيار والعصائب: ندعم ونساند القضاء والأجهزة الأمنية بفرض القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).