2022/02/11 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: du8tE0jSHOc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق اجتماعات تدارك الاوضاع في ميسان بين التيار والعصـ*ـائب | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق اجتماعات تدارك الاوضاع في ميسان بين التيار والعصـ*ـائب | نشرة اخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).