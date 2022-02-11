وكالة نون تكشف حقيقة وجود طائرات مسيرة في سماء كربلاء والقوات الامنية تعتقل عدد من الاشخاص

2022/02/11 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات كربلاء المقدسة،

الجمعة، توضيحا بشأن طيران طائرات

مسيرة في سماء المحافظة.

وقال مدير اعلام قيادة عمليات كربلاء

المقدسة العميد فاهم الكريطي في تصريح

ورد لوكالة نون الخبرية، انه "لا صح

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