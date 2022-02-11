2022/02/11 | 15:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر، اليوم الجمعة، بيان مشترك عقب الاجتماع المشترك، بين وفد التيار الصدري، ولجنة عصائب اهل الحق بخصوص التهدئة في محافظة ميسان.وذكر بيان مشترك، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مخرجات الاجتماع نصت على إدانة واستنكار جميع جرائم القتل في المحافظة ودعم ومساندة القضاء والأجهزة الأمنية من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون […]

ظهرت المقالة تعرف على مخرجات اجتماع وفد التيار ولجنة العصائب بشأن ميسان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مخرجات اجتماع وفد التيار ولجنة العصائب بشأن ميسان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مخرجات اجتماع وفد التيار ولجنة العصائب بشأن ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).