وصول شحنة جديدة من الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن طائرتين أخريين محملتين بأسلحة أمريكية وصلتا إلى كييف، ومن بين الأسلحة الموجودة فيها صواريخ مضادة للدبابات من طراز “جافلين”.

ونشر ريزنيكوف عبر “تويتر”، صورا لشحنة الأسلحة الأمريكية الجديدة من داخل الطائرتين.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني، معلقا على الصور “عصفوران آخران في كييف! جافلين، قنابل، وذخيرة دفاعية أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وتابع “وزن المساعدات العسكرية من شركائنا الأمريكيين، التي وصلت اليوم، حوالي 130 طن”.

وأشار ريزنيكوف إلى أن الجيش الأوكراني يكون بذلك قد استقبل 15 طائرة محملة بالأسلحة والذخائر بوزن إجمالي يتجاوز 1200 طن، مضيفا أن “ذلك سيستمر”.

يأتي ذلك على خلفية الاتهامات التي تطلقها العواصم الغربية وكييف، لروسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها، وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة أن تلك الاتهامات ليست أكثر من ذريعة يستخدمها الغرب ولا سيما الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف الناتو شرقا باتجاه الحدود الروسية.

Two more birds in Kyiv! Javelins, grenades & other defensive ammunition for @ArmedForcesUkr.The weight of military aid from our 🇺🇸 partners, which was delivered today-about 130 tons.



In general now we got 15th birds with total weight more than 1200 tones! Will be continued 🇺🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/prwZafos72

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 10, 2022

