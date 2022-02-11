بيان وفدي التيار والعصائب يدين جميع جرائم القتل في ميسان

2022/02/11 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الاجتماع بين وفد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ووفد عصائب أهل الحق في محافظة ميسان.

وذكر بيان مشترك أن “مخرجات الاجتماع نصت على إدانة واستنكار جميع جرائم القتل في المحافظة ودعم ومساندة القضاء والأجهزة الأمنية من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع إضافة إلى استمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزاءهم العادل قانونياً”.

ودعا البيان “أهالي محافظة ميسان التحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد إثارة الفتنة بين ابناء الأب الواحد (السيد محمد الصدر) وكذلك دعا وسائل الإعلام توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار من مصادرها الصحيحة وليس من ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة”.

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