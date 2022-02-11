مفوضية حقوق الانسان تدعو لفرض تحليل” المخدرات” للمقبلين على الزواج

2022/02/11 | 15:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى دعا مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي، الجمعة، الى فرض تحليل المخدرات للمقبلين على الزواج في البلاد.وقال مهدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” ملف تعاطي المخدرات في العراق وصل مراحل محرجة في ظل ارتفاعه في السنوات الاخيرة لاسباب متعددة وما يصلنا من تقارير وقصص مؤلمة للغاية تستدعي وقفة جادة من […]

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