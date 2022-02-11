دواء لحرقة المعدة.. هل يمكن استخدامه لعلاج فيروس كورونا؟

2022/02/11 | 15:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مرحلة سابقة من الجائحة، كان هناك أمل في أنّ دواءًا شائعًا لعلاج حرقة المعدة، وغير مكلف، ولا يستلزم وصفة طبية، قد يعالج "كوفيد-19"، لكن دراسة منشورة حديثًا أظهرت نتائج متباينة لهذا الأمر.

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