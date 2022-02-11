مساندة الأجهزة الأمنية.. مخرجات اجتماع وفدي التيار والعصائب في ميسان

2022/02/11 | 15:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مساندة القضاء والأجهزة الأمنية من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون .

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