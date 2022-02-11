السيد القبانجي: الخلافات في ميسان تحل بالتفاهم والحوار

2022/02/11 | 15:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، ان الخلافات في محافظة ميسان لا تحل عبر السلاح وانما بالتفاهم والحوار.وقال السيد القبانجي، خلال خطبة الجمعة، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، إنه “في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران، هو الانتصار هو للدين وللاسلام وللتشيع وللمرجعية ولعلماء الدين كما هو […]

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