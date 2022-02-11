"عشق المستديرة" يؤخر انهيار الرياضة في محافظة عراقية

2022/02/11 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مدير نادي شهربان الرياضي لطيف التميمي، اليوم الجمعة، بان عشق المستديرة اخر انهيار الرياضة منذ سنوات.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الرياضة رغم انها رسالة سلام ومحبة وهي الدواء لمعالجة الكثير من امراض المجتمع الا انها بدون دعم حكومي حقيقي وكل مايقال على دعم الرياضة حبر على ورق واصبحت الوعود مثل مواسم انتخابات لانرى منها شي".

واضاف، ان "المؤلم بان 70% من المواهب الكروية على سبيل المثال يعلمون عمال بناء لكسب قوتهم اليومي ودفع اجور استئجار الساحات الرياضية مقابل 15 الف دينار لكل ساعة رغم انها ملاعب حكومية لكن تم تاجيرها للقطاع الخاص لافتا الى ان عشق المستديرة هي من اخرت انهيار الرياضة في ديالى".

واشار الى "ضرورة اعادة احياء المراكز الشبابية وتامين ملاعب مجانية للفرق الشعبية في المدن والارياف لان الرياضة ذات تاثير كبيرة في التصالح المجتمعي ونبذ الافكار المتطرفة بالاضافة الى انها تواجه الافات التي تغزو المجتمع سواء المخدرات او غيرها لانها تعطي مجال اوسع للشباب لممارسة الرياضة".

وتابع، ان "الرياضة هي الملف الاهم الذي يجب الانتباه له من قبل المسؤولين لانها رسالة سلام في المقام الاول وهي من تجنب الشباب الكثير من الافكار المتشددة مؤكدا بان وضع الرياضة في ديالى يرثى له".

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