بعد ارتفاعها مؤخراً.. نائب: البرلمان قادر على تثبيت اسعار المواد الغذائية في السوق

2022/02/11 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكد عضو مجلس النواب اوميد محمد، اليوم الجمعة، قدرة البرلمان على اتخاذ إجراءات تساهم بتخفيض اسعار المواد الغذائية التي تشهد ارتفاعاً في الآونة الأخيرة.وقال محمد في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "دور البرلمان هو الرقابة والتشريع لذلك فهو قادر على اخذ دوراً بتثبيت اسعار المواد الغذائية في السوق التي تشهد ارتفاعاً مما انعكس سلباً على الطبقات الفقيرة في المجتمع".وأضاف، أنه "يجب على مجلس النواب استدعاء الوزارات المعنية للوقوف على اسباب ارتفاع الأسعار ووضع الحلول العاجلة لهذا الأمر".وطالب "الحكومة بدعم المنتج المحلي وخصوصاً مادة الطحين التي تعتبر المادة الأساسية للعائلة العراقية بهدف الحد من ارتفاع اسعارها في الأسواق".يذكر ان المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً في الفترة الأخيرة حيث وصل سعر الطحين الى 40 الف دينار للكيس الواحد في بعض المحافظات.

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