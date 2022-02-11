الصدر يرسل وفدا عالي المستوى لدرء الفتنة في ميسان

2022/02/11 | 15:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ارسل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وفدا عالي المستوى لتهدئة الفتنة في ميسان .وقال الصدر ، حسب وثيقة بخط اليد :" أبعث اليكم وفداً عال المستوى وهم:1-الأخ العلامة السيد عون آل النبي.2-الأخ العلامة السيد حازم الأعرجي.3-الأخ الشيخ مؤيد الأسدي.واضاف ان "ذلك يهدف لتهدئة الفتنة التي أججتها السياسة بين الأخوة في التيار والعصائب"، داعيا "المؤمنين الى الاصغاء من أجل درء الفتنة وحقن الدماء".وتابع "في حال لم يستجب أحد الطرفين، فاني سأعلن البراءة من الطرفين بلا تردد ولياخذ القانون مجراه وليبتعد الجميع عن العنف والاذى رجاء اكيداً"./ انتهى

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