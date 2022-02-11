بعد اعلى سعر باسبوعين .. استقرار سعر الذهب العالمي

2022/02/11 | 15:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شهد سعر الذهب العالمي اليوم الخميس استقرارا بعد ارتفاع لاعلى سعر خلال اسبوعين.و استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1832.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين البالغ 1835.67 دولارا للأوقية وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1832.20 دولارا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة 0.2 % إلى 23.33 دولارا للأوقية ونزل سعر البلاتين 0.9 % إلى 1024.67 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 2290.36 دولارا./انتهى3

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