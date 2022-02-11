أربعة بوسترات لعيد الحب - فرات المحسن

2022/02/11 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فرات_المحسن لسعة برد جعلته يرفع ياقة سترته ليغطي بها رقبته.



ثمة مرور كثيف للبشر، وحمرة الغروب ترتمي فوق سطوح البنايات.



فضل الوقوف في الزاوية اليسرى من شارع السعدون عند بقايا مكتبة المثنى التي ما عادت تعني لصاحبها قاسم الرجب غير وجع في القلب.



وقف مسمراً جوار الحائط الذي لوثته بقايا ملصقات الانتخابات الماضية، حمل بيده اليسرى باقة ورود جوري حمراء، وراح يطالع المارة بشغف وطيبة وثمة ابتسامة ترتسم عند غمازتين تطرزا ......





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