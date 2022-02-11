الماركسية وعلم النفس – بقلم سوزان روزنتال * - سعيد العليمى

2022/02/11 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى ترجمة سعيد العليمىوصف ماركس وإنجلز رأس المال بأنه علاقة والرأسمالية كنظام علاقات.



هل قصدا أن كل جانب من جوانب علاقتنا مع أنفسنا والآخرين والمجتمع تشكلها الرأسمالية ، بحيث أن الثورة الاشتراكية من شأنها أن تغير كل هذه العلاقات؟ أم أن الوصف كان عاما جدا؟ هل بعض جوانب التجربة الإنسانية لا تتأثر بالمجتمع ، لذلك نحتاج إلى شيء آخر غير الماركسية لفهمها وشيء أكثر من الاشتراكية لتغييرها؟ هذا هو جوهر ......





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