نفط ميسان: لم نتفق حتى الآن مع المدرب أحمد خلف

2022/02/11 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي نفط ميسان الرياضي، أن الإدارة لم تتفق حتى الآن مع المدرب أحمد خلف لقيادة الفريق الكروي.وقال مدير المكتب الاعلامي للنادي مهند اللامي لـ”ايرث نيوز” إن “المدرب أحمد خلف يتواجد حالياً في محافظة ميسان للتفاوض مع إدارة نفط ميسان تمهيداً لقيادة الفريق الكروي”.وأوضح أن “الإدارة لم تتوصل إلى إتفاق نهائي مع المدرب […]

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