المرور تؤكد جديتها في انجاز موضوع “العقد الالكتروني” واتمتة المعاملات

2022/02/11 | 15:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، جديتها في انجاز موضوع “العقد الالكتروني”، والاتمتة لجميع المعاملات.وقال مدير الدائرة القانونية في المديرية، محمد عبد الكريم، لوكالة ايرث نيوز، إنه “بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٢ تم عقد اجتماع مشترك بين مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي وسعيد مدير عام عن الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية بخصوص اعداد […]

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