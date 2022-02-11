الاتحاد يرحب بمبادرة استبدال المناصب مع الديمقراطي

2022/02/11 | 15:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رحب الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، بمبادرة الحزب الديمقراطي بشأن استبدال المناصب السيادية، مبينا ان الأبواب مفتوحة امام الحوار لحسم الخلافات العالقة مع الحزب الديمقراطي,.وقال عضو الاتحاد برهان شيخ رؤوف في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان” الأبواب مفتوحة امام الحوار لحسم الخلافات العالقة مع الحزب الديمقراطي “.واضاف ان “الاتحاد يرحب بمبادرة المناصب بين […]

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