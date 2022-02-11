قوة امنية تقتحم صحراء الانبار بحثا عن متورطين بعمليات زرع العبوات الناسفة

2022/02/11 | 15:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ، الجمعة، عن اقتحام مناطق صحراء الانبار الغربية لتعقب المتورطين بعمليات زرع العبوات الناسفة .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان” القوات الامنية اقتحمت مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، على خلفية قيام مجموعة من عناصر التنظيم الاجرامي بزرع عبوات ناسفة تستهدف […]

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