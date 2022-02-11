2022/02/11 | 16:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن تحقيق زيادة بمعدلات إنتاج بيض المائدة ليصل إلى أكثر من 14 مليون بيضة خلال شهر كانون الثاني الماضي في كربلاء.وقالت الوزارة في بيان، إن “المشاريع المنتجة لبيض المائدة والعاملة بلغ عددها سبعة مشاريع قد أنتجت (14361600 ) بيضة خلال شهر كانون الثاني الماضي، وأن الأفراخ الداخلة في […]

ظهرت المقالة الزراعة تؤشر ارتفاع إنتاج بيض المائدة خلال الشهر الماضي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تؤشر ارتفاع إنتاج بيض المائدة خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تؤشر ارتفاع إنتاج بيض المائدة خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).