أربعة من لاعبي تشيلسي يصلون في جامع الشيخ زايد.. وروديغر: جمعة مباركة

2022/02/11 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلى أربعة من لاعبي تشيلسي الإنجليزي صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار مشاركتهم بكأس العالم للأندية

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