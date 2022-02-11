أسطورة ليفربول السابق هامان: هناك علامات استفهام حول رونالدو

2022/02/11 | 16:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألمح الألماني ديتمار هامان، أسطورة ليفربول السابق، إلى احتمالية شعور لاعبي مانشستر يونايتد بالخوف من زميلهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما ساهم في تذبذب نتائجه هذا الموسم.ويعد رونالدو هداف فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم برصيد 8 أهداف، إلا أن البعض جعله كبش فداء لتراجع نتائج فريق “الشياطين الحمر” مؤخرا، خاصة بعد صيام […]

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