2022/02/11 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتائج عملية أمنية شمالي بغداد

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