رئيسي: نعول على قدراتنا الداخلية ولن نربط مصيرنا بمحادثات فيينا أو العلاقة مع واشنطن

2022/02/11 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، أن بلاده من أكثر الدول استقلالاً في العالم.

وقال رئيسي في كلمة له خلال مراسم احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في طهران إن "قيم النظام الإسلامي ثابتة على الدوام، وشعار لا شرقية ولا غربية الذي كان يردده الشعب خلال ايام الثورة الإسلامية عام 1979، لا زالت صالحة حتی یومنا هذا".

وأضاف ان "تاريخ الحادي عشر من شباط هو يوم من أيام الله، معتبرا أن المسلمين وكل الشعوب المظلومة تعشق الثورة الاسلامية في إيران، قائلًا: لا ننسى دور القائد والمقتدى في هذه الثورة وما زلنا ملتزمين به.

وشدد السيد رئيسي أن انتصار الثورة الإسلامية كرمز للقوة الإلهية أذهل العالم برمته، مضيفا:

وتابع الرئيس الإيراني: اننا نسعى في سیاستنا الخارجیة إلى علاقات متوازنة مع العالم ونولي أهمية خاصة لدول الجوار..



نعول على قدراتنا الداخلية ولن نربط مصيرنا بمحادثات فيينا أو العلاقة مع واشنطن.

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