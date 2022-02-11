السويد تتصدر جدول منافسات دورة بكين الاولمبية الشتوية

2022/02/11 | 16:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تصدرت السويد جدول ميداليات دورة الالعاب الاولمبية الشتوية الجارية حاليا في بكين .وحسب ترتيب جدول الميداليات حصدت السويد (4 ذهبية وفضية وبرونزية)، هولندا (3 ذهبية و3 فضية وبرونزية)، الصين (3 ذهبية وفضيتان)، ألمانيا (3 ذهبية وفضيتان)، النرويج (3 ذهبية وفضية واحدة و4 برونزية)، إيطاليا (ذهبيتان و4 فضية وبرونزية واحدة)، روسيا (ميداليتان ذهبيتان، 3 فضية و5 برونزية)./انتهى3

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