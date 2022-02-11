اصابة ولي العهد البريطاني بفيروس كورونا

2022/02/11 | 16:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن الحساب الرسمي لولي العهد البريطاني امير ويلز تشارلز على تويتر، اصابته بفيروس كوفيد 19.وذكر :" ان الاصابة تاكدت بعد أن اجرى مسحة ، ظهرت نتيجتها ايجابية ، صباح اليوم .وهو الآن يعزل نفسه "ه.واضاف :" ان الامير تشارلز يشعر بخيبة أمل شديدة لعدم تمكنه من حضور أحداث اليوم في وينشستر وسيتطلع إلى إعادة جدولة زيارته في أقرب وقت ممكن".وفي سياق متصل كان البيت الملكي الإسباني، اعلن امس إصابة الملك فيليب السادس، بفيروس كورونا المستجد./ انتهى3

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