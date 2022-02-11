نفط مسجد سليمان الإيراني يفسخ عقد كرار جاسم

2022/02/11 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر نادي نفط مسجد سليمان، فسخ عقد لاعبه العراقي كرار جاسم.وقال مصدر مقرب من جاسم لـ”ايرث نيوز” إن “نادي نفط مسجد سليمان الايراني، قرر فسخ التعاقد مع كرار جاسم وعدم استمراره مع الفريق”.واوضح أن “جاسم يتفاوض حالياً مع عدد من الأندية في العراق ومن بينها النجف ونفط الوسط، حيث سيحسم اللاعب […]

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