عمليات كربلاء تنفي وجود طائرات مسيرة وتقبض على مثيري الهلع

2022/02/11 | 16:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الجمعة، الأنباء عن وجود طائرات مسيرة في أجواء المحافظة.وذكر بيان لوزارة الدفاع، :”تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوية ومنشورات حول إطلاق نار كثيف بسبب وجود طائرات مسيّرة في قضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة، إذ تؤكد قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء المقدسة بعدم وجود أية طائرات مسيّرة، […]

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