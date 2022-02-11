2022/02/11 | 16:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، زيادة إنتاج بيض المائدة في كربلاء إلى أكثر من 14 مليون بيضة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة /المعلومة/، أنه “ومن خلال مديرية زراعة كربلاء تحققت زيادة بمعدلات إنتاج بيض المائدة ليصل إلى أكثر من 14 مليون بيضة خلال شهر كانون الثاني الماضي من أجل سد حاجة السوق المحلية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن زيادة إنتاج بيض المائدة في كربلاء إلى أكثر من 14 مليون) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن زيادة إنتاج بيض المائدة في كربلاء إلى أكثر من 14 مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).