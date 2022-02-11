2022/02/11 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق فيلم الرومانسية والدراما الجديد Belfast، إيرادات وصلت إلى 21 مليون و 473 آلاف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 12 نوفمبر من العام الماضى 2021، على أن يصل العمل الجديد إلى عدد أكبر من دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.

وانقسمت الإيرادات بين 7 ملايين و 548 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و13 ملايين و925 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، فيلم Belfast يدور حول صبى صغير وعائلته من الطبقة العاملة، الذين يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية، في أواخر الستينيات .

وذلك بعد أن حصل فيلم Belfast على عدة ترشيحات من قبل جوائز الأوسكار، ومنهم أفضل فيلم، وجائزة أفضل ممثلة مساعدة لـ جودي دانش، وأفضل سيناريو أصلى، وأفضل أغنية أصلية.

ويقوم كل من كايتريونا بالف، جيمي دورنان، سياران هيندز، جودي دينش، كولين مورجان، زيتون تينانت، لارا ماكدونيل، كونور ماكنيل، جيرارد حوران، ببطولة فيلم الدراما والرومانسية الجديد Belfast، الذى قام بتأليفه وإخراجه كينيث برانا.

كما تم اختيار الممثل العالمى جيمى دورنان بطلBelfast ، ببطولة مسلسل الجديد بعنوانThe Tourist، وهو سلسلة محدودة من ست حلقات، ومن المقرر أن تعرض عل منصةHBO Max، وفقًا لما نشره موقع “deadline”.وانضم كل من دانييل ماكدونالد، وشالوم برون فرانكلين، وهوجو ويفينج.

كتب المسلسل هارى وجاك ويليامز، على أن يتم تصويره فى أستراليا ولم تكشف المنصة أو شركة الإنتاج عن موعد وصول السلسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ترشحه لـ 4 مرات لـ الأوسكار ..” Belfast” يحقق 21مليون دولار فى 3 أشهر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ترشحه لـ 4 مرات لـ الأوسكار ..” Belfast” يحقق 21مليون دولار فى 3 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).