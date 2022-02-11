اجتماع البارزاني وطالباني لم يحسم مرشح رئاسة الجمهورية

2022/02/11 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن اجتماع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني مع بافل الطالباني لم يشهد اي تطوراً بشأن حسم مرشح رئاسة الجمهورية.

القيادي في الاتحاد احمد الهركي، ان الاجتماع حقق استئناف المفاوضات المباشرة بين الحزبين بعد قطيعة استمرت قرابة الشهر، وأشار الى ان الانسداد بالمشهد السياسي العراق انعكس على البيت الكردي ، ورجح حصول انفتاح بالأيام المقبلة بين جميع القوى د تنعكس ايجابا وبشكل عام على البيت العراقي

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