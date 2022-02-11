نجدة بغداد: القبض على عدد من المطلوبين والمتهمين في مناطق متفرقة من العاصمة

2022/02/11 | 16:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت مفارز مديرية النجدة واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال 24 ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.وذكر بيان لمديرية النجدة تلقته ايرث نيوز، ان “ستة اشخاص مطلوبين للعدالة تم القبض عليهم وفق مواد قضائية مختلفة في مناطق اليرموك و السيدية و الدورة كما تم القبض على (٥) أشخاص بحوزتهم أسلحة غير مرخصة […]

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