إنتاج أكثر من 14 مليون بيضة مائدة في كربلاء

2022/02/11 | 16:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشاريع المنتجة لبيض المائدة والعاملة بلغ عددها سبعة مشاريع.

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