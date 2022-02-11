ارتفاع معدل الجرائم في الجزائر.. انتقادات لـ

2022/02/11 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير رسمي صادر عن السلطات الجزائرية أن معدل الجريمة ارتفع بنسبة تفوق الـ 14 في المائة مقارنة مع معدل العام الماضي، وهو ما يعتبر مؤشرا مقلقا يستدعي التحرك الفوري للوقوف عند الأسباب وإيجاد الحلول، بحسب خبراء.

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