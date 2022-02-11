الحشد يكشف عن وجود 25 طلباً شعبياً لانتشاره بمحافظة عراقية

2022/02/11 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن وجود 25 طلباً شعبياً لانتشاره في محافظة عراقية.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح خاص لـ ( بغداد اليوم) ان "الاشهر 16 الماضية تلقت قيادة محور ديالى 25 طلباً شعبياً من مناطق عدة في ديالى، لانتشار الحشد سواء في جنوب بهرز او الوقف او مناطق اخرى لثقة الاهالي بقدرات الحشد في انهاء ملف الخلايا النائمة والخروقات المتكررة".

واضاف الحسيني ان "الحشد الشعبي مؤسسة امنية رسمية مرتبطة برئاسة الوزراء واي انتشار لها يجب ان يحظى بموافقات اصولية من قبل المراجع العليا في الحكومة".

ولفت الحسيني الى ان "طلبات الاهالي محترمة وهي تحظى بالاهتمام لكن القرارات تبقى رهن دراسة الموقف "، مبيناً ان "ثقة الاهالي هي التي تدفعهم الى تقديم طلبات اعادة انتشاره في مناطقهم خاصة مع نجاحه في فرض القانون والاستقرار في 13 قاطع ضمن حدود ديالى بعضها كانت قبل اشهر ساخنة جدا".

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