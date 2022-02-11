اهالي ضحايا مرفأ بيروت يطالبون بدعم القاضي العدلي طارق بيطار لاستئناف عمله وتحقيقاته

2022/02/11 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعتصم أهالى ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، أمام قصر العدل في بيروت.وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان : الاهالي رفعوا لافتات وأعلاما لبنانية وصور الشهداء وأقفلوا مداخل قصر العدل، ثم تقدموا إلى الداخل ونفذوا اعتصاما في الطابق الارضي.وطالب الأهالي / حسب الوكالة / بدعم العدالة والإسراع ببت طلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ومسار العدالة، ودعم القاضي العدلي طارق بيطار لاستئناف عمله وتحقيقاته بعد ان كف يده لمدة شهرين بسبب بت طلبات الرد.وطالبوا ايضا رئيسة الغرفة الثانية لمحكمة التمييز القاضية / رولا المصري/ بعدم تمييع قضيتهم من خلال التأخير في البت بهذا الموضوع.وتسبب انفجار المرفأ، في الرابع من آب 2020، بحياة 215 شخصا على الأقل وإصابة 6500 آخرين.وعزت السلطات سبب الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، فيما تبيّن لاحقا أن مسؤولين كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكنا./انتهى3

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