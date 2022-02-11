الكاظمي يؤكد في اتصال هاتفي مع المستشار الالماني اهمية التعاون الامني والاستخباري وفي مجال مكافحة الارهاب

2022/02/11 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اتصال هاتفي مع المستشار الالماني اولاف شولتس ، العلاقات الثنائية .واكد الكاظمي اهمية التعاون الامني والاستخباري وفي مجال مكافحة الارهاب ، واهمية الدور الالماني في المشاركة بالحرب على الارهاب التي يضطلع فيها العراق بدور المتصدي الاول.واكد الجانبان ، حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء ، اهمية الاستثمار واستعداد الشركات الالمانية لتشييد مشاريع البنى التحتية.كما تم التطرق الى اوضاع المهاجرين العراقيين، والاجراءات المتخذة للحفاظ على امنهم وسلامتهم.من جانبه اشاد المستشار الالماني بالدور المتنامي للعراق اقليمياً في تقريب وجهات النظر والتهدئة، ورحب بجهود العراق في مجالات الاصلاح الاقتصادي، والخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة على مسار الاصلاح ، مما يعزز فرص التعاون بين البلدين./انتهى3

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