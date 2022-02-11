بريطانيا تسجل نموا قياسيا في عام 2021 بعد تراجع تاريخي بسبب كورونا

2022/02/11 | 16:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … سجلت بريطانيا، نموا قياسيا بلغ 7.5 بالمئة في 2021، هو الأسرع في مجموعة الدول السبع بعد تراجع تاريخي وصل إلى 9.4 بالمئة العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بـ1.0 بالمئة في الفصل الرابع من 2021 رغم الموجة الوبائية التي رافقت انتشار المتحورة أوميكرون بعد ارتفاع […]

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