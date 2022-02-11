حديث مع غسّان غنّوم عن الدين - عبدالرزاق دحنون

2022/02/11 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون قبل سنوات وفي حديث عن الدين مع صديقي المُترجم السوري غسّان غنّوم -رحمه الله- وقد درس في جامعة "ميغيل" العريقة في مونتريال لنيل درجة دكتور في الزراعة.



قال: طُرح السؤال التالي على الجمهور في إحدى المُقاطعات الكندية: هل يلعب الدين دوراً إيجابياً أم سلبياً في المجتمع؟ كان السؤال واضحاً وصريحاً لا يحتمل التأويل، فأجاب أكثر من خمسين بالمئة: نعم، يلعب الدين دوراً إيجابياً في المجتمع.



كان الحديث ي ......





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