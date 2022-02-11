كشف أعراض نوع من السرطان يصعب تشخيصه

2022/02/11 | 16:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف أخصائيو أمراض الأورام أعراض نوع من السرطان يصعب تشخيصه في الوقت المناسب.وتشير صحيفة The Sun إلى أن الأطباء البريطانيين كشفوا الأعراض الأساسية لسرطان الكلى، الذي يكتشف عمليا في 50 بالمئة من الحالات فقط.ووفقا لخبراء جمعية سرطان الكلى في المملكة المتحدة، عند اكتشاف الإصابة بسرطان الكلى تكون 42 بالمئة من الورم […]

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