سلطة الطيران تحدد شروطاً لافتتاح أكاديمية خاصة بالطيارين

2022/02/11 | 16:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيحددت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، شروطاً في افتتاح أكاديمية الطيران.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سلطة الطيران المدني ليست لديها مشكلة في إنشاء مطار أو أكاديمية شرط أن تكون مطابقة للمواصفات الدولية، وهذا الأمر يرجع للحكومة وليس لسلطة الطيران". وأضاف، أنه "في السابق كانت هناك أكاديمية طيران واحدة، وتم إغلاقها لعدم مطابقتها للمواصفات الدولية"، مشيراً الى أن "جامعة الفراهيدي تخرج مهندسي طائرات فقط".

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