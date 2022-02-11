برلماني كردي: إقليم كردستان سيشرع بتصدير الغاز إلى تركيا في العام 2025

2022/02/11 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة الطاقة في برلمان كردستان

علي حمه صالح، شروع الإقليم بتصدير

الغاز إلى تركيا في العام 2025، فيما لفت

إلى إمتلاك الإقليم 3% من الاحتياطي

العالمي لمادة الغاز، عدّ ذلك "عاملا

قويا" في تحقيق ا

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