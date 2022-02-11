​جهة حكومية تضع شروطاً لافتتاح أكاديمية خاصة بالطيارين

2022/02/11 | 16:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وضعت سلطة الطيران المدني، الجمعة، شروطاً في افتتاح أكاديمية الطيران.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران جهاد الديوان لوكالة الأنباء الرسمية، إن “سلطة الطيران المدني ليست لديها مشكلة في إنشاء مطار أو أكاديمية شرط أن تكون مطابقة للمواصفات الدولية، وهذا الأمر يرجع للحكومة وليس لسلطة الطيران”.وأضاف، أنه “في السابق كانت هناك أكاديمية طيران واحدة، […]

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