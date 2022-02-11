قيادة الشرطة تنفي تعرض كربلاء إلى هجوم بطائرات مسيّرة

2022/02/11 | 16:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت الشرطة مطلقي النار (فيسبوك)

الترا عراق - فريق التحرير

نفت قيادة الشرطة في محافظة كربلاء، الجمعة، تسجيل هجوم بطائرات مسيّرة إثر عمليات إطلاق نار.

وذكرت القيادة في بيان، أنّ "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع فيديوية ومنشورات حول إطلاق نار كثيف بسبب وجود طائرات مسيّرة في قضاء الهندية في محافظة كربلاء، وإذ تؤكد قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء عدم وجود أية طائرات مسيّرة، فإنّ الأجهزة الأمنية بنشر مفارزها من أجل تعزيز الأمن وحماية المواطنين".

وتوعد البيان، باعتقال "الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية وإثارة الهلع والخوف بين المواطنين"، داعيًا الأهالي إلى عدم "إثارة الفوضى، كون إخوانهم في قيادة العمليات والشرطة يتابعون عن كثب أية حالة تمس أمن واستقرار مدينة كربلاء".

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