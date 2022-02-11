الحشد الشعبي: تاكدنا من قتل 3 ارهابيين على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2022/02/11 | 16:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي فتاح العزاوي، الجمعة، قتل 3 من الارهابيين على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” عقب تعرض نقطة مرابطة امنية في عمق محيط سد العظيم اقصى شمال ديالى على الحدود مع صلاح الدين شن طيران الجيش ضربات استهدفت خلايا ارهابية بعد هروبها يوم امس”.[…]

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