القبض على متهمين بحوزتهم عدد من لوحات العجلات في البصرة

2022/02/11 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ القت قوة أمنية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين بحوزتهم عدد من لوحات العجلات في محافظة البصرة.وذكر اعلام شرطة البصرة، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “مفارز شرطة البصرة تمكنت من القاء القبض على متهمين ضبط بحوزتهم عدد من لوحات السيارات واستخدامها للسيارات الادوات للمتاجرة بها”.واضاف البيان انه “تم اصطحاب المتهمين […]

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