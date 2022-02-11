2022/02/11 | 16:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5s4inYv_CKk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بوشي: بصمة سياسية واضحة وراء الأحداث الأخيرة في ميسان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بوشي: بصمة سياسية واضحة وراء الأحداث الأخيرة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).